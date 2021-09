La Bordelaise Ambre Andrieu est élue Miss Aquitaine 2021

C'est finalement la Bordelaise Ambre Andrieu, 22 ans, qui remporte la couronne de Miss Aquitaine 2021 ce dimanche soir au Casino Barrière de Bordeaux-Lac. Cette étudiante en dernière année d'ingénierie à Bordeaux a été sacrée au terme d'un show de près de trois heures. Elle représentera la région Aquitaine (Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Gironde) au concours national de Miss France, le 11 décembre 2021. "Je suis très fière et très heureuse d'avoir gagné. Je pense que c'est mon attitude et mon dynamisme qui m'ont permis de remporter cette couronne", s'émerveille la gagnante, émue. Pour rappel, la région Aquitaine n'a plus gagné le concours national depuis 1995.

C'est aussi son sourire, selon elle, qui lui a permis de remporter les suffrages. "On dit souvent que je suis un rayon de soleil et avec l'année qu'on a vécue : je pense que les gens avaient besoin de bonne humeur et de décompresser." Les Miss ont dansé, se sont mises en scène en se déguisant pour certaines en Lara Croft ou encore en James Bond. Elles ont terminé en robe de mariée sous les yeux de la Miss France 2021.

