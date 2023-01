La Borne : il retrouve vie à 187 ans

A l'origine du projet, trois artistes : Anne Deleporte qui travaille aujourd'hui à New-York, Dominique Garet (de la Borne) et Bernard Thimonnier (de Subligny, près de Sancerre). C'est donc parti pour une dizaine de jours de cuisson, et presque autant pour refroidir le four : les pièces seront sorties vers le 23 janvier. L'allumage d'un four traditionnel à bois est toujours un événement. Imaginez : 40 stères de bois sont prévus pour alimenter ce four en briques de 1835.

ⓘ Publicité

Bernard Thimonnier, sculpteur et céramiste © Radio France - Michel Benoit

Il faudra d'abord le sécher progressivement car il n'a pas chauffé depuis douze ans. C'est ce qu'on appelle le bassinage qui va durer quatre jours : " On va veiller à une montée en température très douce " explique Bernard Thimonnier. " Elle va nous emmener à 3-400 degrés au bout de quatre jours ou cinq jours. On pourra alors démarrer la cuisson proprement-dite, sans doute lundi matin pour atteindre les 1300-1350 degrés durant quatre jours." Les artistes se relaieront toutes les six heures pour surveiller la cuisson durant ces neuf à dix jours. Avec un résultat toujours surprenant puisque les cendres de bois vont noircir par endroits les objets. C'est le charme de ce type de cuisson moins homogène en température que le gaz.

Les pièces, dont certaines atteignent près de deux mètres, ont été enfournées courant décembre. © Radio France - Michel Benoit

Bernard Thimonnier et Anne Deleporte avaient déjà allumé le four Fouchet en 1982 à La Borne : " C'est une sorte de défi, en ce qui me concerne. Je vais avoir soixante-dix ans cette année. Est-ce qu'on est capables de refaire ce qu'on avait fait quand on en avait trente ? Mais en même temps, cela correspond dans mon travail à mon désir de faire des grandes pièces en céramique. Ce que permet ce four puisqu'on peut cuire des pièces jusqu'à deux mètres. On le fait aussi pour recréer une expérience , une histoire. Il est vrai que le plus souvent, les céramistes travaillent aujourd'hui des petites pièces et leur four de un ou deux m3, à gaz, leur suffisent habituellement. "

Il faut reconstruire les deux cheminées du four avant son allumage ce mercredi © Radio France - Michel Benoit

Et une partie de ces créations seront exposées par Bernard Thimonnier et Anne Deleporte au centre céramique contemporaine de La Borne à partir du 4 février.