La Borne : vingt-trois chefs-d'œuvre, du Sacré à l'Intime

Une exposition remarquable car les oeuvres sont facilement abordables et retracent le cheminement créatif, la manière dont le grès de la Borne a été utilisé et magnifié par des sculpteurs de différentes époques. Pour ouvrir l'exposition, une magnifique croix de carrefour de 1810 vous saute aux yeux : " C'est une croix de Jacques-Sébastien Talbot, décrit Renaud Régnier, commissaire de l'exposition. Elle est assez remarquable par ses proportions puisqu'elle est quasiment deux fois plus grande que celles que nous voyons habituellement. C'est un travail très fin et qui présente une particularité : elle a un christ en croix sur l'une de ses faces, et sur son revers, la silhouette d'une femme qu'on imagine être Marie, la signature de Jacques-Henri Talbot, et un ostensoire qui est une longue forme de fleur, très graphique, très moderne dans son traitement. C'est cette pièce qui ouvre l'exposition. Et puis on dérive assez rapidement vers des céramistes présents à la Borne qui ont marqué l'histoire du vingtième siècle : le couple Jacqueline et Jean Lerat, Vassil Ivanoff, Yves Mohy, Elisabeth Joulia, ou encore Claudine Monchaussé. C'est une artiste, né en 1936 qui vit à La Borne et qui est toujours en activité." La liste n'est pas exhaustive.

La sublime Vierge à l'enfant signée Jean et Jacqueline Lerat en 1947 © Radio France - Michel Benoit

On retrouve notamment deux oeuvres de Jean et Jacqueline Lerat (dont une vente aux enchères récente à Paris a atteint le million d'euros) qui retracent bien ce cheminement du sacré vers l'intime : " Jacqueline Lerat s'est illustrée d'abord dans des vierges à l'enfant, analyse Renaud Régnier. C'était des oeuvres de commande après guerre quand il fallait reconstruire les églises et les décorer. Elle a glissé à la fin des années cinquante vers des représentations de femme à l'enfant, pour aller vers des pièces beaucoup plus monolithiques. Et le raccourci est vite fait car on passe d'une vierge à l'enfant de 1947 à une pièce qui s'appelle le cylindre et la boule qu'elle a réalisée dans les années 2000. Soixante ans séparent ces deux oeuvres, mais ce qui est flagrant c'est la façon d'aborder la sculpture. En 1947, Jacqueline Lerat fait une vierge à l'enfant symbolisée par un corps monolithique et une boule pour faire la tête en son sommet. Et vers la fin de sa vie, son approche de la sculpture est beaucoup plus intime, plus intériorisée et mise en forme par une colonne et une boule à son sommet. C'est cela qu'on essaie de montrer dans cette exposition. ce sont les préoccupations sculpturales de ces artistes de La Borne."

Paul Beyer, relief de Saint Nicolas et des trois enfants, visible pour cette exposition à La Borne - Musée Joseph Déchelette, ville de Roanne

Cette exposition est également accompagnée d'un livre écrit par Renaud Régnier " Le Mystère et la Beauté " tiré à 600 exemplaires. L'ensemble de ces oeuvres notamment, y figure (mais pas seulement) photographiées par Anthony Girardi.