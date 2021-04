La Bourgogne et Dijon à l'honneur sur Secrets d'Histoire ce lundi soir

Ce lundi soir, la Bourgogne et la ville de Dijon seront à l'honneur dans l'épisode de Secrets d'Histoire intitulé "Marie de Bourgogne, seule contre tous". Stéphane Bern nous emmène sur les terres bourguignonnes sur lesquelles cette duchesse a régné. Un duché au rayonnement exceptionnel d'après lui. Devenue duchesse de Bourgogne à 20 ans, elle a régné pendant cinq ans sur un des territoires les plus puissants de France à cette époque.

Un moment "clé" de l'Histoire de France

Et au-delà de Marie de Bourgogne, ce sont tous les ducs de Bourgogne qui ont fait le faste de la région à ce moment-là. "Les ducs de Bourgogne se sont hissé à la hauteur des plus grands rois", explique Stéphane Bern. Un moment "clé" de l'Histoire même selon lui : "Il y avait la guerre qui opposait la France et l'Angleterre. Et pendant que tous se faisaient la guerre, la Bourgogne s'enrichissait et faisait du commerce."

Pour Stéphane Bern, la période des Ducs de Bourgogne est un moment clé de l'Histoire de France Copier

Une émission tournée en partie à Dijon

Pour les besoins de l'émission, Stéphane Bern et son équipe se sont déplacés en Bourgogne, à Dijon, "capitale des ducs de Bourgogne", explique l'animateur. Il semble qu'il soit d'ailleurs tombé sous le charme du patrimoine dijonnais : "J'avoue que ce palais des ducs de Bourgogne est assez fabuleux. La visite de Dijon permet de bien comprendre ce qu'ont été les ducs de Bourgogne."

Stéphane Bern est tombé sous le charme du patrimoine dijonnais pendant le tournage de l'émission Copier

Des images et des anecdotes à retrouver ce lundi soir sur France 3, à 21h05.