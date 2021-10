La Bourgogne dans le top 10 des régions du monde à visiter en 2022, selon Lonely Planet

Le célèbre guide de voyages Lonely Planet, le plus vendu au monde, vient de dévoiler son classement des 10 plus belles régions du monde à visiter en 2022. Si les fjords de l’Ouest de l'Islande sont classés à la première place, la Bourgogne fait partie de ce top 10.

Selon le guide Lonely Planet, la Bourgogne est l'une des 10 plus belles régions du monde qu'il faut visiter en 2022. "Bourgogne rime avec gastronomie et vin. Des grands crus des collines de la Côte d’Or aux vins du Mâconnais, les vignobles s’étirent sur plus de 250 kilomètres et se déclinent en pas moins de 84 appellations d’origine contrôlée", écrit le célèbre guide.

Aux côtés de l'Islande, de la Chine, du Chili et de l'Australie

Parmi les autres régions du monde à visiter en 2022 selon Lonely Planet, on trouve d'abord les fjords de l'ouest de l'Islande, la Virginie occidentale aux États-Unis, Xishuangbanna, au fin fond de la province du Yunnan en Chine, plus proche de Bangkok que de Pékin, le Xishuangbanna fut jadis une étape majeure de l’antique route du thé entre le Tibet et l’Asie.

Autre région à visiter, celle des célèbres white cliffs of Dover -falaises blanches de Douvres- et plus largement la région des Kent Downs (Angleterre), l’île paradisiaque caribéenne de Porto Rico, l'île de Shikoku et ses 88 temples au Japon, le désert d’Atacama au Chili, la région de la Scenic Rim, au sud-est du Queensland en Australie, et l'Île de Vancouver (aussi grande que la Belgique), au Canada.

Une balade à vélo au milieu des vignobles de Bourgogne © Maxppp - JC Tardivon

Voici ce que Lonely Planet retient de la Bourgogne

À la pointe de l’œnotourisme responsable, l’ancien duché a vu son nombre de vignerons certifiés Haute Valeur Environnementale (HVE) doubler en 2020. La gastronomie bourguignonne n’est pas en reste. Pour cultiver sa renommée internationale, deux projets d’envergure -la Cité internationale de la Gastronomie et du Vin (CIGV) à Dijon et la cité des Vins et des Climats de Bourgogne dans trois villes emblématiques- verront le jour en 2022. Derrière le patrimoine épicurien de la région se cachent une nature et des paysages riches moins connus, propices aux randonnées : des collines, des lacs et des rivières du massif du Morvan aux bois et bocages de la Puisaye.