La bourse aux vélos fait son retour ce dimanche à Puiseaux

C'est le retour de la bourse à vélos à Puiseaux ! Un événement qui a lieu chaque dernier dimanche de novembre depuis 1986, devenu au fil du temps incontournable pour les adeptes de la bicyclette dans la région. Mais qui avait été annulé l'an passé, à cause de la pandémie de Covid. Cette année, la manifestation est bien maintenue, avec quelques adaptations.

110 exposants contre 120 d'habitude

"L'an passé, on avait annulé à contrecœur, mais le protocole sanitaire était irréalisable, explique Jean-Marc Morard, l'un des organisateurs. Cette année, on a pris la sage décision de se retrouver, mais avec pass sanitaire et masque obligatoires et strict respect des gestes barrières. On a du aussi réduire de nous-mêmes la voilure, avec un peu moins de stands que d'habitude, afin de respecter la distanciation physique."

L'affiche de la 35ème édition - DR

110 exposants sont malgré tout attendus, et les organisateurs misent sur 4 000 visiteurs - contre 6 000 habituellement. Avec toujours la possibilité de se procurer des vélos neufs, des vélos d'occasion, des pièces détachées, des tenues sportives, des objets de collection, dans un contexte plutôt porteur.

Le boom du marché du vélo d'occasion

"La pandémie a à la fois favorisé la pratique du vélo et pénalisé l'industrie du vélo neuf, puisque certains composants se sont retrouvés bloqués ou en rupture de stock, constate Jean-Marc Morard. Il y a aura donc moins de vélos neufs à vendre que d'habitude, mais de belles opportunités pour les vélos d'occasion et les pièces détachées." Cette 35ème édition de la bourse aux vélos de Puiseaux se déroule ce dimanche au gymnase, de 9h à 18h. L'entrée est gratuite.