La boutique Harry Potter de Carrefour Claira envisage de s'installer durablement à Perpignan

Le succès de la boutique Le Repaire des sorciers a été immédiat. Depuis son ouverture samedi 23 octobre 2021, les fans de la saga Harry Potter se pressent pour découvrir le magasin dans la galerie commerciale Carrefour Claira Salanca. Mais ils ne sont pas les seuls à s'y rendre, les curieux sont attirés par les chapeaux qui pendent au plafond, par la grande collection de baguettes magiques ou encore par des breuvages inattendus. Et la plupart des clients ne repartent pas les mains vides. Si bien que Philippe Montolieu, le créateur de la chaîne de magasins, envisage déjà de trouver un local durable.

" Notre contrat avec la galerie se termine le 15 janvier, mais on est confiant. Si on continue sur cette lancée, vous allez nous revoir dans les six mois ! " s'enthousiasme le patron.

L'intérieur de la boutique de 140m2 © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

En ville ou dans une galerie commerciale ?

Philippe Montolieu a déjà ouvert 18 Repaires des sorciers en France, il a donc l'habitude d'installer des magasins. Mais il ne sait pas encore où il voudrait implanter sa boutique dans la région. " Etre en galerie commerciale à ses avantages, mais le centre-ville aussi. Le choix se fera donc en fonction des locaux disponibles à Perpignan ! Une chose est sûre, on ne pourra pas rester à Carrefour Claira. " Le chef d'entreprise attend de dresser le bilan des fêtes de fin d'année avant d'annoncer officiellement si le magasin reste ou non.