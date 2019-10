La boutique Harry Potter de Périgueux ouvre mardi 15 octobre

Périgueux, France

France Bleu Périgord vous avait annoncé l'ouverture d'une boutique consacrée à l'univers d'Harry Potter, le héros de la saga de J.K. Rowling mais les gérants gardaient encore un peu de mystère sur la date exacte. On sait désormais que la boutique accueillera ses premiers clients le mardi 15 octobre, à partir de 11 heures, au 7 rue Taillefer à Périgueux.

Une famille de breton passionnée

Sur la page Facebook, on en apprend un peu plus sur les gérants de cette nouvelle boutique. Ils seraient de la même famille, viennent de Bretagne et s'appellent Rose, Nicolas et Audrey. Ils avaient jusque-là des boutiques de confiseries du monde. Ils ont décidé de se spécialiser dans l'univers d'Harry Potter.

Des objets en lien avec Harry Potter et les Animaux Fantastiques

Dans le magasin Harry Potter de Périgueux, des objets en lien avec l'univers du sorcier et qui font référence également aux Animaux Fantastiques, les autres livres de J.K Rowling avec notamment des sacoches, des vêtements, montres et fausses baguettes magiques.

La boutique ouvre du lundi au samedi. Le lundi de 14 heures à 19 heures et le mardi, de 11 heures à 19 heures.