La braderie d'hiver à Nîmes, c'est ce week-end

Nîmes, France

Nîmes va se transformer en marché géant. A l'occasion de la braderie d'hiver, les commerçants de l’écusson sont invités à sortir des étaux devant la devanture de leurs magasins dès 10 h du matin jusqu'à 19h le soir. L'occasion pour eux de liquider les fins de série et les collections d'hiver. Parce que le but de cette braderie, c'est de faire de la place pour les nouveaux arrivages. Mais également "de faire du bien aux trésoreries des commerces après 13 week-ends de manifestations des gilets jaunes", avoue Audrey Carbo, vice-présidente de la CCI.

Parking gratuit

Pour attirer le plus de monde possible, la ville rend gratuit le parking en surface pendant toutes les journées du vendredi et samedi. En souterrain, le parking est gratuit pendant 2 heures, une durée qu'il ne faut pas excéder au risque d'annuler la gratuité.

Par contre, certaines rues du centre-ville seront interdites à la circulation de 14h à 19h le vendredi et le samedi. Cela concerne les rues du Général Perrier, la rue Guizot, la rue des Halles, la rue Crémieux, la rue de la Curaterie et les places du Grand Temple et Belle Croix.

La ville de Nîmes a également invité une compagnie de cirque pour faire l'animation dans les rues. En plus de lancer au même moment la fête de la truffe, Place du Marché afin de faire d'une pierre deux coups.