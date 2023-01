La braderie de Lille 2024 repoussée de deux semaines en raison des Jeux Olympiques

Les chineurs et les bradeux peuvent respirer, la braderie de Lille aura bien lieu en 2024. Mais, exceptionnellement, elle ne se déroulera pas le premier week-end de septembre comme c'est la tradition. Lors de la cérémonie des vœux à la presse ce jeudi, Martine Aubry a annoncé qu'elle se tiendra les 14 et 15 septembre 2024. L'événement, qui rassemble plus de 2 millions de personnes, est décalé en raison de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris.

ⓘ Publicité

Le Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé l’annulation ou le report de plusieurs événements, alors que 30.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour ces jeux, olympiques et paralympiques.

Finalement, le plus grand vide-grenier d'Europe aura bien lieu, en accord avec le Préfet, précise la maire de Lille, mais il faudra patienter deux semaines supplémentaires pour chiner parmi les étals lillois.