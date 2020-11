La Brenne à l'honneur du dernier roman de Christian Signol

Les paysages splendides de la Brenne inspirent les écrivains. Dans son dernier roman "Sur la terre comme au ciel", paru aux éditions Albin Michel, Christian Signol a choisi la Brenne pour le cadre de son récit. L'histoire de la relation entre un père et son fils qui disparaît et ne donne plus de nouvelles depuis dix ans. "Je suis venu deux jours il y a quatre ou cinq ans. J'ai visité les étangs et les marais peuplés d'oiseaux. Cette région me faisait rêver. Avec ma femme, on a gardé un très bon souvenir", explique Christian Signol, invité de France Bleu Berry.

Dans son roman, Christian Signol présente de nombreuses espèces d'oiseaux. "Quand je suis venu dans la Brenne, j'ai trouvé des documents et j'ai découvert de nouveaux oiseaux. J'ai beaucoup aimé parler de la beauté de ce monde-là. Enfant, il m'est arrivé de recueillir des oiseaux blessés et d'essayer de les soigner", explique l'auteur. "J'ai toujours eu besoin de me replonger dans l'univers très rural de mon enfance. C'est ce monde que je cherche à retrouver", ajoute-t-il.