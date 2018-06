Depuis 2014, le Parc Naturel Régional de la Brenne a missionné un archéologue et un photographe pour répertorier l'intégralité des édifices construits avant 1950 sur le territoire.

Néons-sur-Creuse, France

De chemins en chemins, de communes en communes, Renaud Benarrous arpente la Brenne depuis 4 ans. Sa mission : repérer, dater et retracer l'histoire de chaque élément de patrimoine construit avant 1950. Autant dire que ce n'est pas une mince affaire. "Cela concerne les bâtiments bien sûr, mais aussi les monuments aux morts, les croix, les puits, les pigeonniers, le "petit patrimoine" comme on dit parfois" Par commune, il peut ainsi dresser plusieurs centaines de fiches d'inventaire !

Archéologue de formation, Renaud se fait ouvrir les portes des anciennes maisons, et y fait parfois d'incroyables découvertes : "On peut tomber dans un grenier sur une charpente médiévale alors que la façade laissait penser qu'on était sur quelque chose de plus récent. Mon travail consiste aussi à interroger les anciens pour redonner à chaque édifice son histoire : savoir que tel bâtiment a été une étable ou bien une écurie par exemple".

Un travail de mémoire

Grâce à ses fiches ultra détaillées, Renaud Benarrous sauvegarde ce patrimoine avant qu'il ne soit modifié ou ne tombe dans l'oubli. Il est accompagné quelques jours par mois par Thierry Cantalupo, photographe à l'inventaire dans la région Centre : "Ma mission ici, c'est de photographier les façades mais aussi des détails historiques pour les bâtiments remarquables. Mais je peux aussi travailler, lors d'autres missions, sur la photographie du patrimoine mobilier, ou bien des œuvres d'art... Comme disait Malraux, cela va de "la cathédrale à la petite cuillère""

Pour une journée de terrain, Thierry en est quitte ensuite pour 3 jours de travail sur l'ordinateur, pour archiver, commenter et annoter toutes ses photos. La Région Centre Val-de Loire se constitue ainsi un fonds exhaustif de son patrimoine.

La campagne d'inventaire, commencée en 2014 en Brenne, est en cours à Néons-sur-Creuse. Un tiers du PNR reste à inventorier. Le travail de Renaud et Thierry donnera lieu à des fiches consultables par tous sur internet ainsi qu'à un ouvrage publié cette fois en version papier, dans quelques années.