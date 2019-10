La Brest Atlantiques ouvre son village aux visiteurs

Quai du Commandant Malbert, Brest, France

"J'ai peur qu'ils me tombent dessus" s'écrie Raphaël, 5 ans, mi-fasciné mi-inquiet devant les 30 mètres de hauteur des quatre Ultims amarrés quai Malbert à Brest. C'est la première fois qu'il peut admirer ces gigantesques bateaux, à quelques mètres de son visage. Depuis ce samedi matin et jusqu'au grand départ le 3 novembre, les Brestois peuvent déambuler dans le village de la course et admirer les Ultims. "Je suis ... sur le derrière", avoue Yves, un amateur de voile venu de la Trinité-sur-Mer pour les contempler.

Le village s'étend le long du quai du commandant Malbert © Radio France - Roméo Van Mastrigt

"Le village a été construit en à peine 6 jours. Normalement, c'est 10 à 12 jours", se félicite Emmanuel Bachellerie, le directeur général de Brest Ultim Sailing qui organise l’événement. Un espace exposants (MACIF, Sodebo, etc) permet plusieurs activités. Parmi elles, un atelier réalité virtuelle qui permet d'embarquer à bord du MACIF de François Gabart.

Le maire de Brest, François Cuillandre, s'est essayé à la réalité virtuelle sur le stand MACIF © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Un casque devant les yeux, des écouteurs dans les oreilles et assis sur un siège en mouvement, on voyage aux cotés du skipper sur l'océan, de l'eau plein la figure. On s'y croirait presque ! "Je ne pouvais pas me permettre d'avoir un village d'une envergure moindre que ces bateaux qui sont juste dingues", rajoute Emmanuel Bachellerie.

Des concerts sont prévus cette semaine avant le top départ dimanche prochain.

