La Bretagne à Grande Vitesse

Le train et la vitesse sont sources de fascination pour le public et d'inspiration pour les artistes. Les Champs-Libres de Rennes proposent de découvrir train et vitesse, sous des facettes, historiques, techniques, scientifiques, sociologiques et artistiques.

À 3 mois de la mise en service de la LGV entre Rennes et Le Mans, les Champs-Libres proposent trois expositions consacrées à la vitesse : "Bretagne Express" qui retrace l'épopée du chemin de fer, "Grande Vitesse" sur les défis de la grande vitesse, et "Tous les trains sont des horloges" autour de créations artistiques inspirées par le train et le voyage.

Rolland Thomas, le directeur, explique cette célébration du train et de la vitesse aux Champs-Libres.

626 gares en Bretagne

L'exposition du Musée de Bretagne invite à découvrir l'histoire du chemin de fer en Bretagne, depuis l'arrivée du train à Nantes en 1851, jusqu'à celle du TGV en gare de Rennes en 1989, à travers 500 oeuvres et objets.

Le Musée de Bretagne propose notamment des objets datant de "l'âge d'or" du chemin de fer, de 1890 à 1945, à une époque où il y avait 626 gares dans la région.

En vacances ? Profitez en pour passer au @museedebretagne avec #BretagneExpress, une autre histoire de la Bretagne. https://t.co/UvbuzXNFzL pic.twitter.com/CgPWk9DVf0 — Les Champs Libres (@LesChampsLibres) February 15, 2017

Un record mondial à 575 km/h

L'exposition de l'Espace des Sciences, elle, invite à découvrir que depuis 40 ans, le déplacement en TGV est l'objet de recherches scientifiques, techniques et technologiques.

Si la Chine compte à elle seule autant de kilomètres de lignes que dans le reste du monde, on y apprend aussi que la France détient toujours le record de vitesse, établi par un TGV il y a 10 ans, à 575 km/h.

L'expo se veut également ludique, avec un simulateur prêté par le Musée du Train de Bruxelles, pour se croire aux commandes d'un TGV.

Source d'inspiration des artistes

"Tous les trains sont des horloges", dans la salle Anita Conti est une exposition d'oeuvres inédites, conçues spécialement pour les Champs-Libres. L'occasion de découvrir combien la vitesse et le train sont des sources d'inspiration pour des artistes aux univers différents.

Comme un contrepied à la lenteur, la Bibliothèque des Champs-Libres propose une thématique sur "La lenteur", autour des concepts de "slow life" et "slow attitude".