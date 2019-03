La brocante à Mont-de-Marsan se déroulera les 8 et 9 juin 2019

Mont-de-Marsan, France

France Bleu Gascogne vous l'annonçait en septembre dernier. Mont-de-Marsan va lancer sa brocante, sur le même principe que celle de Port-de-Lanne , près de Peyrehorade c'est-à dire uniquement avec des chineurs professionnels. Elle aura lieu les 8 et 9 juin dans le centre-ville.

Ils seront entre 200 et 300 brocanteurs à proposer des meubles, des tableaux, de la place de mairie jusqu'au niveau de la rue Robert Wlerick, à côté des Halles. Au départ, les brocanteurs devaient s'installer au niveau des berges de la Midouze, mais les organisateurs se sont vite rendu compte que ce n'était pas possible. Installer tout le matériel des chineurs demande de la place, et les berges de la rivière sont trop étroites. Les organisateurs espèrent voir débarquer entre 8.000 et 10.000 visiteurs.