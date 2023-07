La broderie d’art par la Maison Abel, à travers les doigts de fée de Belinda Pollard

Bleu et or, c’est l’identité visuelle, la marque de fabrique de la Maison Abel , la petite société de Belinda Pollard, qui conçoit et façonne des œuvres artistiques qu’elle brode avec patience et passion. Un goût pour le travail manuel transmis par ses deux grands-mères qui l’a suivie toute sa vie et qui l’occupe également en dehors de son atelier, et parfois même pendant ses vacances.

Cette dextérité avec des aiguilles et des fils, cette créativité font aujourd’hui sa renommée. La qualité de son travail et l’originalité de ses idées ont séduit une grande marque de luxe française, Hermès, avec qui elle travaille ponctuellement.

📻 Ecoutez notre reportage avec Belinda Pollard

La fondatrice de la Maison Abel procède régulièrement à des essais pour mettre en pratique ses nouvelles idées. © Radio France - A.W.