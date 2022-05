La Butte, une institution des nuits mayennaises, renaît de ses cendres à Vautorte

Après plus de 5 ans de fermeture, La Butte va rouvrir ses portes ce samedi 21 mai avec une soirée retrouvailles. L'ancien propriétaire des lieux, Claude Quellier, et sa femme Svetlana Quellier, vont redonner vie à cet établissement incontournable des nuits mayennaises dans les années 80 et 90.

Svetlana et Claude Quellier ont racheté La Butte fin 2020 et ont transformé la discothèque en lieu événementiel.

De nombreux Mayennais et de nombreuses Mayennaises s'en souviennent encore : les soirées à La Butte, à Vautorte près d'Ernée, étaient incontournables dans les années 80 et 90. La discothèque, créée en 1983 par Claude Quellier alias Alan Davis, a connu des années fastes jusqu'à la vente de l'établissement en 2005. La boîte de nuit a alors commencé à perdre son dynamisme puis a fini par être placée en liquidation judiciaire en 2016. Cette fermeture avait été un coup dur pour les clients de cette institution des nuits mayennaises. Le lieu va finalement renaître de ses cendres grâce à l'ancien propriétaire Claude Quellier et sa femme, Svetlana Quellier. La Butte ne sera plus une discothèque mais devient un lieu événementiel : une première soirée retrouvailles est organisée ce samedi 21 mai de 22 heures à 4 heures.

"On ne veut pas décevoir"

La Butte va donc devenir un lieu événementiel que les particuliers ou les professionnels pourront louer par exemple pour des anniversaires, des mariages ou d'autres soirées à thèmes. Les gérants comptent également organiser une soirée privée une fois par mois pour les anciens clients. Une soirée retrouvailles est donc organisée le 21 mai et une autre soirée est d'ores et déjà prévue le 25 mai. "On veut bien faire, on ne veut pas décevoir", confie Svetlana Quellier, à une semaine de la réouverture. Le nombre de places maximum n'a pas encore été fixé, mais lors des repas, la salle ne pourra pas accueillir plus de 200 personnes assises.

On voulait racheter La Butte pour qu'elle ne perde pas son identité.

Svetlana Quellier, la gérante

Claude Quellier connaît les lieux par coeur. Le gérant de 73 ans a construit La Butte en 1983 puis il y a construit une piscine en 1992. La Butte a "toujours fait partie de mon mari", explique sa femme, Svetlana Quellier. "Il l'a vendue, mais ça lui a toujours fait mal de l'avoir vendue. Et après, c'est vrai qu'il ne voulait pas spécialement la reprendre quand elle a été en liquidation judiciaire : il savait les difficultés qu'il y avait dans le monde de la nuit. Mais il a toujours eu la nostalgie de l'établissement", souligne la gérante de 42 ans.

Certains anciens clients, des connaissances du couple, ont d'ores et déjà pu découvrir les lieux rénovés. L'établissement a été racheté par les Quellier fin 2020, il a donc fallu de nombreux mois de travaux avant de pouvoir rouvrir. Claude et Svetlana Quellier ont dû gérer cette réouverture tout en gardant leur activité respective à côté. "Tous ceux qui ont pu avoir l'occasion de rentrer, reconnaissent très bien La Butte. Claude a remis toutes ses petites touches personnelles, tous ses jeux de lumière. Il en a remis partout", se réjouit Svetlana Quellier, qui est également commerçante à Laval.

Je dirais que La Butte s'est améliorée, elle est plus jolie qu'elle a été.

Svetlana Quellier, la gérante

Svetlana Quellier se réjouit du résultat et "espère faire plaisir à ceux qui viendront". "Dès fois, je m'assois dans la salle et je me dis Wow ....Elle est redevenue comme elle était. Même Claude a fait la remarque quand on a mis le laser en marche : on retrouve La Butte, ça nous a fait du bien de l'entendre dire ça", confie la gérante.

Les Mayennais et Mayennaises qui souhaitent participer à la première soirée de La Butte doivent réserver sur le site internet de l'établissement. Les places seront mises en ligne la semaine prochaine. Comptez 12 euros par personne.