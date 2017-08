Strasbourg : la candidature de la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame à l'Unesco s'accélère

Fin juin, la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame a été inscrite sur la liste nationale de l'inventaire du Patrimoine culturel immatériel auprès du ministère de la Culture, étape indispensable à une candidature auprès de l'Unesco.

"Un classement à l'Unesco peut en cacher un autre", sourit Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg en charge de la culture et du patrimoine. Voilà près de 800 ans que la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame collecte des fonds pour l'entretien et la restauration de la cathédrale de Strasbourg, et fait travailler dans ses ateliers les tailleurs de pierre, sculpteurs, forgerons, menuisiers, etc... en charge de bichonner l'édifice.

Au moment où le quartier strasbourgeois de la Neustadt entrait au patrimoine mondial de l'Unesco le 9 juillet, la candidature de la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame connaissait un sérieux avancement. Fin juin, l'institution était inscrite sur la liste nationale de l'inventaire du Patrimoine culturel immatériel auprès du ministère de la Culture, première étape indispensable pour que l'État français porte un jour la candidature auprès de l'Unesco.

Atelier de la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame, le 22 août 2017, à Strasbourg © Radio France - Aude Raso

Un savoir-faire et un financement particuliers

Comme quand on travaille la pierre, il faut savoir être patient, une candidature en tant que Patrimoine culturel immatériel (PCI) ne se concrétiserait "qu'à l'horizon 2021", précise Alain Fontanel.

Une entrée au PCI de l'Unesco serait la reconnaissance de plusieurs composantes exceptionnelles de la Fondation. Le savoir-faire de ses tailleurs de pierre, d'abord. "Nous sommes le dernier atelier en France, et peut-être même en Europe, à faire un travail quasi-entièrement manuel pour ce genre d'édifice", acquiesce Aymeric Zabollone, qui fait partie de la dizaine de tailleurs de pierre à travailler sur le grès de la cathédrale jour après jour. "Mais ce serait également la reconnaissance d'un système de financement original, précise Alain Fontanel. L'Œuvre Notre-Dame a inventé le crowdfunding avant l'heure. Un fonctionnement via des legs et des dons."

Les pistes de réflexion portent aujourd'hui sur la forme que pourrait prendre la candidature de la Fondation. "Une candidature internationale dans le cadre d'un réseau de cathédrales européen est une piste à l'étude", explique Alain Fontanel. Cette éventualité sera évoquée en octobre à Erfurt (Allemagne) à l'occasion d'un colloque.