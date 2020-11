La Cantalienne Marie-Hélène Lafon Prix Renaudot 2020 !

"Histoire du fils", déjà Prix des libraires de Nancy en septembre dernier, remporte le Prix Renaudot 2020. Personnage principal du roman : André, élevé par sa tante, et qui perce un secret de famille. Une belle récompense pour une romancière viscéralement attachée à ses racines cantaliennes, qui avait obtenu ... le Renaudot des lycéens en 2001 pour "Le soir du chien".

"Je suis d'autant plus heureuse que les libraires, plus que jamais cette année, ont besoin des prix" a expliqué Marie-Hélène Lafon dans une interview à Livres Hebdo.

à lire aussi Le prix Goncourt 2020 attribué à Hervé Le Tellier, le prix Renaudot à Marie-Hélène Lafon

Le Cantal au coeur

Marie-Hélène Lafon, 58 ans, est née et a grandi dans le Cantal. Elle a effectué une partie de ses études dans deux institutions religieuses de Saint Four, avant de monter à Paris. Professeure de lettres classiques, elle est agrégée de grammaire.

Auteure de nombreux romans, nouvelles, et essais, elle défend régulièrement ses ouvrages sur les plateaux de télévision. Récemment, on l'a vue dans La Grande Librairie, sur France 5. Elle y a parlé de Jean Giono, de Pierre Michon, et de sa terre natale.

Marie-Hélène Lafon, dont les parents vivent toujours dans le Cantal, revient régulièrement en Auvergne. Sa langue est comme sa région : rude et attachante à la fois. "Quand j'écris, je rejoins mon vrai pays, c'est très intestin, très organique, comme malaxer la viande" dit-elle.

Fidélité et confiance

Chez Buchet-Chastel, sa maison d'édition, c'est la fête ce lundi après-midi. Peu après l'annonce du Renaudot, l'écrivaine a déclaré : "C'est un parcours d'écriture, d'édition, de fidélité avec une maison qui a fait confiance à quelqu'un qui était parfaitement inconnu il y a 19 ans".