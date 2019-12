La cape de Superman adjugée pour près de 200 000 dollars

Christoper Reeve et Margot Kidder dans le Superman de 1979.

La vente proposait plus de 400 objets issus du monde du cinéma, et les fans se sont bousculés pour enchérir. Des costumes de Star Treck, dont celui de Spoke, interprété par Leonard Nimoy dans "Star Trek: Deep Space Nine" pour 20 000 dollars, des accessoires de Ghostbusters II. La combinaison de Dan Akroyd dans Ghostbusters II a d'ailleurs été cédée pour 32 000 dollars.

La maison de ventes Julien's Auctions annonce ce mardi 17 décembre que la cape de Christopher Reeve, le Superman dans le film de 1979 s'est vendue pour 193 750 dollars à Los Angeles.

Seules six capes du genre ont été utilisées lors du tournage du film. D'abord annoncée à la vente, la pipe fumée par le hobbit Bilbo (interprété par Ian Holm) dans "Le Seigneur des Anneaux", n'a finalement pas été proposée.