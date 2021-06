La caravane du Tour : c'est pas des vacances !

"Je vais voir plus de spectateurs au bord de la route que de coureurs du peloton". Nicolas Rougeon amoureux de cyclisme (il est directeur adjoint sur le Tour Poitou-Charentes Cycliste) connait par cœur ce qui l'attend "les journées débutent tôt et se terminent tard. Le matin il faut charger les véhicules de "goodies", de cadeaux que nous allons distribuer la journée. La caravane publicitaire (et ses 600 membres) s'élance sur le parcours 3 heures avant les coureurs. Une fois à l'arrivée de l'étape on repart assez vite car non seulement on veut éviter les embouteillages avec les spectateurs, mais surtout en général il nous reste encore une bonne cinquantaine de kilomètres à parcourir pour rallier notre hôtel."

On sait qu'on va vivre 3 semaines très intenses

Durant l'étape le chef de caravane doit s'assurer que tout se passe bien pour la 40aine de membres de cette marque partenaire du Tour de France. "On sait qu'on va vivre 3 semaines très intenses, fatigantes mais dans une superbe ambiance, et le contact et la joie du public nous aident à tenir, ça nous booste. D'ailleurs il y a déjà beaucoup d'engouement en Bretagne, one le sent bien." Quant à l'aspect sportif et le suivi des étapes ? "Nous suivons l'étape en écoutant de temps en temps la radio."