La caravane internationale des clowns fait rire dans les quartiers à Saint-Maixent-l'Ecole

A Saint-Maixent-l'Ecole, dans les Deux-Sèvres, le city stade du quartier des Chasseignes s'est transformé en scène de spectacle ce jeudi 1er juin, au deuxième jour de la caravane internationale des clowns. Elle va sillonner le département avant et après le Très grand conseil mondial des clowns qui se tient les 16-17 et 18 juin à Niort et fête cette année ses 20 ans.

"Aller au plus près des gens, là où ils sont"

"L'idée de la caravane c'est d'aller au plus près des gens, là où ils sont. On va dans les maisons de retraite, les centres de loisirs, dans les écoles, on va comme là quartier des Chasseignes. C'est des lieux où il y a peu souvent des spectacles donc c'est toujours un évènement, en plus des clowns", explique Francis Lebarbier, des Matapeste, la compagnie niortaise qui organise le Très grand conseil mondial des clowns.

La caravane des clowns sera de retour le samedi 10 juin à Saint-Maixent-l'Ecole avec des spectacles de clowns venus du monde entier de 18h15 à 20h30 dans le centre-ville. Tout le programme pour savoir si elle passe dans votre commune est à retrouver ici .