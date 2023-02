La Carentan Liberty March aura bien lieu le 3 juin prochain

La passion a beau animer les reconstitueurs, au bout de quelques années, les lourdeurs liées à l'organisation d'événements commémoratifs d'envergure amènent certains à jeter l'éponge. C'est ce qui s'est produit ces derniers jours avec la décision des organisateurs de la "Carentan Liberty March" de ne pas repartir pour une 13e édition.

ⓘ Publicité

Cela aurait pu en rester là, et Carentan aurait été privé de ce moment festif qui rassemble plusieurs centaines de reconstitueurs qui entrent chaque 3 juin dans les rues de la ville sous le regard et les applaudissements de très nombreux spectateurs. Mais c'était sans compter sur l'attachement de plusieurs passionnés pour cet événement. Au terme d'un week-end de discussion, en lien direct avec les associations de reconstitueurs de Normandie mais aussi de l'étranger, ils ont décidé de reprendre l'organisation à leur compte et de garantir la tenue d'une 13e édition le 3 juin prochain.

Une édition qui sera d'ailleurs précédée d'une reconstitution d'exode de civils et sera suivie d'un bal populaire. Alors que chaque commune historiquement marquée par le débarquement rivalise pour attirer les visiteurs à chaque commémoration du D-Day, Carentan-les-Marais garantit donc une journée de festivités le 3 juin prochain.