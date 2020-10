Le carnaval de Dunkerque annulé

Le clet'che (costume) va rester au placard en janvier, février et mars prochain. La Covid-19 a eu raison du carnaval de Dunkerque, l'édition 2021 prévue en début d'année est annulée. Annonce ce mardi après-midi de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Toutes les bandes sont annulées, il n'y aura pas non plus de jets de hareng.

Covid a eu raison de Co-Pinard

Pour la CUD, il était impossible d'encadrer la foule et les fêtes en cette période. Le masque du carnaval n'a pas la même protection que les masques chirurgicaux. Pour les bals, les maires réclament aussi des annulations mais les associations carnavalesques trancheront. Si elles maintiennent, elles devront respecter scrupuleusement les mesures barrières.