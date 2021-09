La carrière antique de Marseille, à la Corderie, menacée de réenfouissement

Le comité de quartier et l'association "Laisse béton" se sont à nouveau mobilisés ce mercredi soir dans le 7e arrondissement de Marseille, boulevard de la Corderie. Sur les 4.000 m2 du site dévoilé lors d'un projet immobilier, il ne reste plus que 635 m2 à sauver. La carrière antique de la Corderie met à nu une pierre datant des Phocéens et extrêmement fragile.

Les défenseurs du site - DR

Dans un communiqué rédigé le jour du rassemblement des défenseurs du site, la préfecture de la Région Paca estime que "tout est mis en oeuvre pour préserver le site". Selon elle, "le réenfouissement est la solution la mieux à même de garantir cette protection" . Enfouir pour protéger ? Inacceptable pour Guy Coja de "Laisse béton" : "On veut quoi ? Mettre une pancarte avec écrit "Ci-gît une carrière antique". On a trop enfoui à Marseille. On ne le veut plus. On est déterminés à aller jusqu'au bout. Il faut qu'on continue à voir ce site".

Un site qui ne peut pas rester à ciel ouvert

Toutes les parties sont d'accord pour dire qu'il faut agir. La préfecture promet de mandater un expert en hydrologie afin que l'eau ne détruise pas ce patrimoine. Pour mieux l'enfouir ? Guy Coja ne voit toujours pas la cohérence. Il imagine une réplique, une copie comme Lascaux par exemple. Toujours est-il que les protecteurs vont rencontrer début octobre l'adjoint à la culture à la mairie de Marseille. La Ville avait imaginé créer sur un jardin d'enfants avec un accès au site historique protégé.