La carte "Avantages Jeunes" veut conquérir la Bourgogne

C'est une petite carte dorée, qui ne permet pas (encore) de visiter la chocolaterie de Willy Wonka, mais qui offre de nombreux avantages et des bons plans : la carte "Avantages Jeunes", de la région Bourgogne-Franche-Comté et du réseau "Info jeunes BFC" . Cette carte est disponible pour toutes les personnes de moins de 30 ans - peu importe la situation (écolier, collégien, lycéen, étudiant, apprenti, actif ou en recherche d'emploi). Elle offre des réductions ou des gratuités, dans des boutiques, des musées ou des monuments comme l'Abbaye de Fontenay, sur des places de cinéma, de spectacles, de concerts ou pour des inscriptions à la salle de sport Un coup de pouce financier - surtout à l'heure de l'inflation qui aggrave la précarité , notamment étudiante - et une manière d'inciter les jeunes à se tourner vers la culture, le sport et les commerces locaux.

Seulement 10% des adhérents vivent en Bourgogne

Cette carte existe depuis près de 30 ans en Franche-Comté, mais seulement depuis 2019 dans les départements de l'ex-Bourgogne. En plus, depuis le lancement, la pandémie de Covid-19 est passée par là. Sur les quelques 100.000 adhérents l'année dernière, seuls 10% résident dans en Côte-d'Or, en Saône-et-Loire, dans l'Yonne ou la Nièvre.

Cette carte doit donc encore conquérir la Bourgogne confirme Sarah Persil, vice-présidente de la région, en charge de la jeunesse : "Ça se développe à une vitesse grand V. Il y a un travail de dentelle pour rencontrer les commerçants, partenaires, les communes, pour faire connaître ce dispositif (...). Pour l'instant, les communes de Bourgogne ne connaissent pas forcément. C'est un travail de dentelle, mais ça marche, parce que tout le monde a envie d'aider les jeunes de son territoire".

La carte "Avantages jeunes", côté pratique