La carte des sites de baignade où la qualité de l'eau est contrôlée en Centre-Val de Loire

Comme chaque année, l'ARS (Agence régionale de santé) Centre-Val de Loire a donné ce jeudi la liste des 42 sites de baignade ouverts au public de la région et dont la qualité de l'eau est contrôlée. Découvrez la carte des lieux où vous baigner !

L’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire a dévoilé ce jeudi la liste des 42 points de baignade contrôlés de la région, ces sites sont ouverts au public et surtout suivis dans le cadre d'un contrôle sanitaire. On trouve plus précisément quatre sites dans le Cher, un en Eure-et-Loir, dix-sept dans l'Indre, neuf en Indre-et-Loire, six sans le Loir-et-Cher et cinq dans le Loiret. La qualité de l'eau de ces lieux de baignade sera contrôlée régulièrement par l'Agence régionale de santé tout au long et à l'issue de la saison estivale.

La carte des points de baignade en Centre-Val de Loire

La qualité des eaux de baignade est classée de suffisante à excellente sauf pour les nouveaux sites en 2017.

Cher

Argent-sur-Sauldre - Étang du puits : nouvelle baignade

- Étang du puits : Bessais-le-Fromental - Étang de Goule : qualité excellente

- Étang de Goule : Bourges -Lac d’Auron : nouvelle baignade

-Lac d’Auron : Guerche-Sur-l'Aubois - Etang de Robinson : qualité excellente

- Etang de Robinson : Henrichemont - Eang du petit bois : nouvelle baignade

- Eang du petit bois : Sidiailles - Plan d’eau de la pointe du Carroir : nouvelle baignade

Eure-et-Loir

Brou - Base des loisirs : qualité bonne

Indre

Baraize - Montcocu : qualité bonne

- Montcocu : Ceaulmont - Moulin de Chenet qualité suffisante

- Moulin de Chenet Chaillac - Roche Gaudon : qualité excellente

Roche Gaudon : Châteauroux - Belle Isle : qualité excellente

- Belle Isle : Cuzion - Bonnu : qualité excellente

- Bonnu : Eguzon-Chantome - Chambon : qualité excellente

- Chambon : Le Menoux - Bourgoin : qualité excellente

Bourgoin : Le Pêchereau - Le Vivier : qualité excellente

- Le Vivier : Luçay-le-Mâle - Foulquetière : qualité excellente

- Foulquetière : Lurais - La Creuse : qualité excellente

- La Creuse : Mésières-en-Brenne - Bellebouche : qualité excellente

- Bellebouche : Palluau-sur-Indre - Rosières : nouvelle baignade

- Rosières : Pouligny-Notre-Dame - Plan d’eau Ligny : nouvelle baignade

Plan d’eau Ligny : Saint-Genou - Plan d’eau : nouvelle baignade

- Plan d’eau : Saint-Plantaire - Fougères A : qualité excellente

- Fougères A : Saint-Plantaire - Fougères B : qualité excellente

- Fougères B : Villentrois - La Planche Baron : qualité excellente

Indre-et-Loire

Barrou - Bout du pont : qualité bonne

- Bout du pont : Bléré - Baignade de Bléré : nouvelle baignade

- Baignade de Bléré : Bourgueil - Parc Capitaine : qualité excellente

- Parc Capitaine : Château-le-Vallière - Val joyeux : qualité excellente

- Val joyeux : Chemillé-sur-Indrois - Plan d’eau : qualité bonne

- Plan d’eau : Hommes - Les pièces de la plaine : qualité excellente

- Les pièces de la plaine : Joué-les-Tours - Les bretonnières : qualité excellente

- Les bretonnières : L’Ile Bouchard - Baignade camping : qualité bonne

- Baignade camping : Monnaie - Plan d’eau de l’arche : qualité excellente

- Plan d’eau de l’arche : Sainte-Catherine-de-Fierbois - Parc de Fierbois : qualité excellente

Loir-et-Cher

Nouan-le-Fuzelier - Domaine de Chales : qualité excellente

- Domaine de Chales : Pierrefitte-sur-Sauldre - Camping parc : qualité bonne

- Camping parc : Faverolles-sur-Cher - Parc plage Montrichard : qualité excellente

- Parc plage Montrichard : Morée - Étang de la varenne : qualité excellente

- Étang de la varenne : Villiers-sur-Loir - Étang intercommunal : qualité excellente

- Étang intercommunal : Selles-sur-Cher - La Plage : nouvelle baignade

Loiret