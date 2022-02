La cathédrale de Bourges, classée depuis 30 ans au patrimoine mondial

La ville de Bourges va donc multiplier les visites insolites ou les événements cette année pour célébrer ce patrimoine exceptionnel. Deux fois trente initiatives pour intéresser bien plus qu'un public d'initiés. La cathédrale de Bourges dont la construction a débuté en 1195, a échappé au pire au 19ème siècle où on avait une curieuse idée de la restauration des bâtiments historiques : " A l'époque, on restaurait selon l'idée qu'on se faisait du gothique " explique Emmanuel Marot, chargé de mission à la ville de Bourges. " Heureusement, on a été moins interventionniste sur la cathédrale de Bourges à cette époque que sur certains autres bâtiments. On peut voir tout de même quelques modifications sur les arcs-boutants, sur les pinacles, sur les parties hautes où il y a quelques rajouts de gothique flamboyant. On les conserve car ils font partie de l'histoire de la cathédrale. La cathédrale est construite sur une base du XIIème siècle. Il y a eu d'autres ajouts au fil du temps mais cela ne l'a pas empêchée d'apparaître comme particulièrement harmonieuse pour l'Unesco, authentique et faisant preuve d'unicité."

La construction de la cathédrale de Bourges a débuté en 1195 et a duré trente ans. © Radio France - Michel Benoit

On estime que la cathédrale attire environ 500.000 visiteurs par an même si Notre Dame de Paris, Reims, Chartres, Amiens sont souvent citées avant Bourges. Elles incarnent mieux l'idée que l'on se faisait du gothique jusqu'à il y a cinquante ans. Heureusement, on redécouvre la cathédrale St-Etienne depuis quelques années : " La cathédrale a eu la chance de garder ses vitraux du XIVéme siècle " détaille Valérie Richebracque, architecte des bâtiments de France. " Elle est saisissante. Les dimensions de la grande nef sont exceptionnelles. Les gens sont stupéfaits quand ils rentrent dans l'édifice." Et certains viennent même en avion privé pour la visiter : " Je suis tombée sur deux messieurs qui venaient d'Allemagne " poursuit Valérie Richebracque. " Il y avait un tournage. Je les ai donc fait rentrer entre deux prises. Ils connaissaient très bien la cathédrale. "

Une plaque commémore le classement de la cathédrale de Bourges au patrimoine mondial de l'humanité © Radio France - Michel Benoit

Une cathédrale plus connue à l'étranger qu'en France grâce aux travaux d'un chercheur américain au milieu du siècle dernier. Elle veille sur Bourges depuis 800 ans : " Elle a une présence ici dans la ville " assure cette Berruyère. " Je rentre régulièrement, je regarde les vitraux, je fais le tour. C'est l'emblème de notre ville."

Valérie Richebracque (à droite), architecte des bâtiments de France aux cotés des responsables du patrimoine à la ville de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Et pour célébrer son patrimoine, Bourges vous propose cette année des visites très variées : " On met l'accent sur des lieux qui sont habituellement fermés au public " détaille Cécile Contassot, chef de projet ville d'art et d'histoire à Bourges : " La semaine dernière, on a visité les souterrains Saint Guillaume. Le 1er mars, on pourra visiter le palais de justice. " Fin mars, le film de Jean-Jacques Annaud " Notre-Dame brûle " , tourné en partie à Bourges pourrait donner un nouveau coup de projecteur sur la ville.