La cathédrale de Metz métamorphosée dans un spectacle son et lumière

Vous n'allez pas reconnaître la cathédrale de Metz cet été. Tous les jeudis, vendredi et samedi soirs, un spectacle son et lumière va "mettre en mouvement" le plus beau monument de Metz.

La technique s’appelle le mapping et elle va métamorphoser la cathédrale de Metz durant tout l’été. Des images en mouvement seront projetées sur une musique originale. Un spectacle de 14 minutes baptisé Lux animae - la lumière de l'âme. Il est l'oeuvre de Yann Nguema. Un artiste qui s’est déjà exprimé sur les façades des cathédrales Saint-Jean de Lyon et celle de Montréal. La musique a été composée par le groupe Ez3kiel, d'ailleurs l'artiste Yann Nguema appartient à ce groupe. Ce spectacle s'inscrit dans l'opération Constellations.

Comment Yann Nguema a-t-il procédé ? Copier

Que raconte ce son et lumière ? Copier

Horaires :

- Jeudis, vendredis, samedis du 30 juin au 31 juillet dès 23h

- Jeudis, vendredis, samedis du 1er au 18 août dès 22h30

- Chaque soir du 19 au 26 août à 22h et 23h30

- Jeudis, vendredis, samedis du 27 août au 16 septembre dès 21h30