La Cathédrale de Montauban reste ouverte jusqu'à nouvel ordre

La Cathédrale de Montauban reste ouverte en attendant de connaître le degré de gravité des fissures constatées dans la nef en fin de semaine dernière.

Demandez à un Montalbanais comment la Cathédrale a bien pu se fissurer, il vous répond du tac au tac que "c'est la faute aux travaux du parking". Un immense chantier sur le parvis de l'édifice religieux afin de réaliser 453 places de parking sur cinq niveaux souterrains.

Pour le conservateur de la Cathédrale Philippe Gisclard, il pourrait tout aussi bien s’agir d’un phénomène lié à l’usure de l’édifice ou même encore aux mouvements du sol de nature argilo-calcaire. Et ce ne serait pas une première :

Dans les sols de Montauban il y a des retraits et des gonflements des argiles. A l'église Saint-Jacques par exemple le clocher n'est pas complètement solidaire de la nef. L'été on observe une ouverture des fissures et l'hiver une fermeture des fissures. Ce n'est ni rare ni dangereux - Philippe Gisclard