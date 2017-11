La cathédrale de Périgueux sera illuminée pour les fêtes de Noël

Noël commence dès le 2 décembre à Périgueux et il dure jusqu'au 6 janvier. Cette année, vous retrouvez les traditionnels chalets et la patinoire. Il y a également des nouveautés : une piste de luge et l'illumination de la cathédrale Saint-Front. Une animation qui intrigue beaucoup les Périgourdins.

Une patinoire de 385 m² place Bugeaud, des balades en calèche, 29 chalets, des concerts de blues, etc. C'est tout Périgueux qui fête Noël du 2 décembre au 6 janvier prochain. La mairie a aussi prévu des nouveautés cette année.

" Le sapin va changer de place, il va être en face du bureau de monsieur le Maire mais je n'étais pas au courant de l'illumination de la cathédrale alors que j'y travaille ! ", s'étonne Brigitte. La Périgourdine se réjouit même chaque soir d'habiter à deux pas de ce monument et elle a hâte de le voir illuminer. Pour l'instant, la mairie souhaite préserver la surprise et ne pas dévoiler de détails sur ce projet.

Des mouvements de couleurs ? Du doré ?

Cela n'empêche pas les Périgourdins de s'interroger. Pour Pierre, "s'ils font comme à Nantes, ce sera très coloré. Des tâches de couleurs, des mouvements de couleurs et de formes". Manon se l'imagine aussi à sa façon : "Je vois ça plus doré, des étoiles, les couleurs de la lumière, les couleurs de Noël".

Une mise en valeur de l'édifice

Pour les Périgourdins, c'est aussi un moyen de redécouvrir la cathédrale Saint-Front qu'ils voient chaque jour et qu'ils oublient presque. Ces lumières peuvent la mettre en valeur aux yeux des habitués mais aussi des touristes, qui plus est, de nuit.

Autre nouveauté cette année : une piste de luge va être installée place Maurois. Elle est destinée aux enfants, à partir de trois ans, comme aux grands enfants. L'ensemble de ces animations coûte près de 150.000 euros à la mairie.