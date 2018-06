Indre-et-Loire, France

Ce spectacle gratuit est toujours très apprécié des Tourangeaux et des touristes : depuis sa création, en 2016, "les illusions de la Cathédrale" est noté comme le meilleur spectacle estival à voir en Indre-et-Loire, sur le site Tripadvisor. Selon l'estimation de la municipalité, les représentations de juillet, août et septembre 2017 auraient attiré 90 000 spectateurs.

Un bon tiers du spectacle a été modifié

Le spectacle de cet été propose davantage d'images de Tours. La Loire est plus présente. On aperçoit Balzac, même si les allusions à St Martin restent les plus nombreuses. La musique a aussi été modifiée : elle est globalement moins rythmée, pour moins gêner les riverains qui la subissent deux fois par soir. Le dispositif sonore a aussi été repensé :

"On fait en sorte que le son ne soit plus frontal pour les riverains. On a modifié le dispositif sonore pour qu'il soit circulaire, et pointé directement au-dessus des spectateurs, afin que les riverains soient moins perturbés" Le metteur en scène, Damien Fontaine

Des horaires différents en juillet, août et septembre

Le spectacle "les illusions de la cathédrale" a lieu à partir du samedi 30 juin, à 22H45 et 23H15. Ensuite, jusqu'à mi-septembre, plusieurs horaires différents seront proposés :

En juillet, tous les soirs, à 22H45 et 23H15

En août, tous les soirs, à 22H15 et 22H45

En septembre, les vendredi et samedi, jusqu'au 15 septembre, à 22H

Dernier été sur la cathédrale

La mairie de Tours avait passé un contrat de 735 000 euros avec les concepteurs de ce son et lumière pour trois ans de projection sur la cathédrale. L'été 2018 est le dernier concerné par ce contrat. Face à l'énorme succès de ce spectacle, la municipalité souhaite le poursuivre les années suivantes, mais il est difficile de trouver un lieu adapté. Jérome Tébaldi, l'adjoint au maire de Tours chargé du rayonnement de la ville, annonce que la réflexion est en cours mais que le lieu n'est pas encore choisi, pour le moment, car il y a de nombreuses contraintes.