La Cathédrale Jean Linard n'ouvrira sans doute plus au public en 2020

Neuvy-Deux-Clochers, France

Cette convention arrive à échéance début février 2020. La cathédrale Jean Linard, en l'état actuel des choses, ne rouvrira donc pas aux visiteurs. Les amoureux de la cathédrale avaient fait plusieurs propositions aux héritiers de l'artiste : une location à titre gratuit, un bail de location vente sur trois ans ou un bail emphytéotique, mais on était loin des 430.000 euros auxquels est mis en vente la cathédrale. Les héritiers, dans leur majorité, ont donc refusé et la convention de gestion du lieu ne sera donc pas renouvelée, alors que le site monte en puissance chaque année : " Si le site est fermé, les 8.300 visiteurs que nous avons vus, notamment pendant l'été ne viendront plus regrette Anna Desreaux présidente de la société coopérative d'intérêt collectif. Beaucoup de personnes venaient sur la renommée de la cathédrale. Elle est par exemple au coeur d'un colloque à Rome, à la fin de ce mois."

La cathédrale Jean Linard est un lieu unique né de l'imaginaire d'un artiste qui s'était pris d'amour pour le Berry © Radio France - Michel Benoit

La cathédrale ouvrira pour les fêtes de fin d'année puisque la convention se termine le 10 février. Et chacun, plus que jamais peut encore acheter une part symbolique de la cathédrale au prix symbolique de 20 euros : " Nous continuons de proposer à tous de devenir associé en vue d'acheter le site qu'on veut garder comme bien commun. On ne peut quand même pas fermer la cathédrale comme cela, sans qu'il se passe quelque chose." 180 personnes ont acheté une part symbolique de la cathédrale... on est donc encore loin de la somme espérée par les héritiers de l'artiste qui n'ont pour l'instant pas encore explicité les raisons précises de leur refus de renouveler la convention de gestion du site.