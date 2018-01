Liévin, France

Après trois jours, dix-huit avant-première, des centaines de spectateurs, et des milliers d'autographes signés, c'est la fin du marathon pour Dany Boon ! Avec toute son équipe, le réalisateur a sillonné les cinémas du Nord-Pas-de-Calais ce week-end pour présenter "La Ch'tite famille", son nouveau film tourné en partie à Oudezeele (Nord).

Le film, le sixième long-métrage de Dany Boon, n'est pas une suite de "Bienvenus chez les Ch'tis", mais on retrouve plusieurs acteurs fidèles à l'humoriste : Line Renaud,Valérie Bonneton, Guy Lecluyse, ou encore Pierre Richard.

Rebondissements et émotions

Dans "La Ch'tite famille", Dany Boon interprète le rôle de Valentin D. un designer très en vogue à Paris, mais qui cache sur ses origines nordistes pour percer. Sauf qu'après un accident, il perd la mémoire et redevient plus ch'ti que jamais. Et qu'au même moment, sa famille débarque dans la capitale.

S'en suit une ribambelle de rebondissements drolatiques assaisonnés d'un scénario riche en émotions et de vannes bien senties. Bref, une (belle) histoire de famille du Nord à la sauce Boon.

Etre fiers de ses racines

A Liévin, dans le Pas-de-Calais, deux avant-première étaient prévues samedi soir. A chaque fois, une salle comble puis un échange avec l'équipe du film. Et à la sortie, la plupart des spectateurs sont sous le charme.

"J'ai vraiment beaucoup aimé, s'enthousiasme Valérie, originaire d'Hénin-Beaumont. J'avais peur d'être déçue car je n'avais pas aimé "Bienvenue chez les Ch'tis". Mais tout compte fait, j'ai rigolé du début à la fin ! Une vraie bonne soirée."

Des rires, et aussi quelque larmes pour Stéphanie, venue avec sa fille de Bully-les-Mines. Elle a été très touchée par le message du film. "Dany Boon nous parle de ses racines. Moi-même, j'ai vécu à Paris un temps pour le travail, mais je n'ai pas oublié d'où je venais. Je suis fière de ma région, et on sent que lui aussi."

Caricature trop poussée

Cette fois encore, certains reprocheront une caricature un peu trop poussée des gens du Nord. Mais pas de quoi déplaire à Hélène. "C'est vraiment nous, très accueillants, très ouverts, très simples. On ne se prend pas la tête ! Et Dany Boon montre toujours une belle image des Nordistes. Tant pis pour ceux qui pensent le contraire."

Une foule de fans attendent Dany Boon à la sortie de la séance. © Radio France - Hélène Fromenty

Sébastien, lui, en est certain : ce nouveau film va faire frétiller le box-office. "Vu le monde qu'il y avait aujourd'hui, _je pense qu'il va faire autant voire mieux que "Bienvenue chez les Ch'tis_" . En tout cas, je leur souhaite !" Et en effet, ce soir-là, il faut attendre plus d'une heure et demi pour faire un selfie et avoir un autographe de Dany Boon.

Si vous avez loupez ce rendez-vous, encore un petit peu de patience. "La Chtite famille" sera sur les écrans du Nord le 23 février, et sortira dans le reste de la France le 28 février. Soit dix ans tout pile après son grand frère aux 20 millions d'entrées.