La Chambre de Commerce de Marseille met aux enchères près de 200 œuvres du patrimoine local

Trois ans après une première mise aux enchères, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine d'Aix-Marseille Provence (CCI AMP) veut mettre aux enchères 187 nouvelles œuvres d'art et objets historiques du patrimoine local. Une décision qui provoque une levée de boucliers.

C'est une vente qui passe très mal auprès des défenseurs du patrimoine ! La chambre de commerce et d'industrie métropolitaine d'Aix-Marseille Provence lance un appel d’offre afin de trouver un commissaire-priseur pour estimer et vendre aux enchères 187 œuvres d'art et objets historiques. II y a trois ans, une première mise aux enchères avait été organisée et était passée inaperçue. Les collections de la CCI AMP abritent plus de 11 500 peintures. Toutes ces pièces étaient exposées au Musée de la marine qui a fermé ses portes en 2018 pour être remplacé par une brasserie. Ces collections ne disposent pas du label de musée de France qui rendent le patrimoine inaliénable.

Parmi les pièces : des joyaux du patrimoine

Parmi les 187 oeuvres, il y a notamment 117 toiles de maitres de la peinture provençale dont Raphaël Ponson grand peintre de la marine, 37 maquettes de bateaux, neuf sculptures dont un moulage du buste de Colbert par François Girardon, ainsi qu'une Torpedo du constructeur automobile Turcat-Méry assemblée à Marseille en 1927. On trouve également des pièces de monnaie et des instruments de navigation : cinq compas, trois sextants, deux octants, trois longues vues de marine, deux jumelles et trois lunettes. Ces œuvres sont actuellement conservées au Palais de la Bourse.

Une vente qui fait bondir les défenseurs du patrimoine

Le comité du vieux Marseille a écrit au préfet de région Christophe Mirmand avec copie à la ministre de la culture et à la DRAC pour dénoncer un "démantèlement" du patrimoine marseillais et demander des "sanctions efficaces" pour y mettre un terme. Pour le vice-président d'honneur du comité du vieux Marseille Yves Davin "c'est du patrimoine marseillais qui s'évapore au fur et à mesure".

Jean-Marc Coppola l'adjoint à la culture à la mairie de Marseille lui aussi scandalisé espère encore "trouver une solution dans le dialogue et la raison. Je reste optimiste ". "C'est le patrimoine marseillais qui est dilapidé. Ce sont des peintures qui n'ont pas été reconnues à leur juste valeur d'un point de vue artistique mais qui sont des œuvres notables. Les conservateurs de la ville de Marseille sont en train de faire un recensement et une évaluation. Nous sommes vigilants et fermement décidés à ne pas laisser faire cette vente sans réagir" ajoute l'élu. Jean-Marc Coppola propose que ces pièces puissent être réparties dans les 14 musées marseillais

Le président de la CCI Jean-Luc Chauvin est l'invité de France Bleu Provence ce mardi matin à 7h15 pour expliquer son projet et répondre à la polémique.