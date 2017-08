La chanteuse Alysce grande gagnante de la truffe de Périgueux

Avec sa guitare et sa voix la chanteuse d'origine parisienne Alysce a séduit le jury de la truffe de Périgueux, le grand concourt de chant. Elle remporte le trophée France Bleu mais aussi le prix de la SASEM ainsi que celui du public.

Pour sa 33ème édition la truffe de Périgueux, le concourt de chant à encore réuni près de 3 000 personnes au parc Gamenson. Et la grande gagnante de ce cru 2017, c'est la chanteuse Alysce. Elle a remporté trois prix à elle seule : un prix dans la catégorie auteurs compositeur interprète, le prix de la SECEM et le prix du public. Une consécration pour l'artiste d'origine parisienne

"C'est un moment de joie intense, je m'en souviendrai très longtemps" - Alysce gagnante de la truffe

Avec une guitare et sa voix suave, l'artiste originaire de Paris a emballé le jury et le public, notamment avec sa chanson qu'elle a dédié à sa grand-mère. En plus des trois récompense, elle reçoit un chèque de 3050 euros. Grâce a cette somme elle financera l'impression de son nouveau disque. Mais au delà de la dimension pécuniaire, c'est une véritable joie pour elle : "J'ai du mal à réaliser, c'est le bonheur total, comme un drogue mais naturelle... je me sens planer !"

Deux Girondines aussi à l'honneur

Dans la catégorie amateur, c'est la Bordelaise Emma Djelil qui remporte la récompense. Grâce à sa reprise de la chanson "Je suis en homme" de Zazie, elle gagne un prix de 1 500 euros. La jeune femme de 20 ans avait les larmes aux yeux à l'annonce de sa victoire. Chez les jeunes espoirs, le prix revient aussi à une Girondine. La petite Eva Labat, 9 ans habitante d'Izon. Elle a gagné grâce a son interprétation de "l'Hymne à l'amour" d'Edith Piaf.