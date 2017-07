VIDEO - La chanteuse américaine LP en tête d'affiche au festival de la Paille de Métabief

Le festival de la Paille débute vendredi 28 juillet avec une tête d'affiche remarquée : la chanteuse américaine LP, révélée au grand public avec son titre "Lost on you".

LP est la tête d'affiche de la première soirée vendredi 28 juillet du festival de la Paille de Métabief (Doubs). la chanteuse américaine s'est fait connaître l'hiver dernier avec son titre "Lost on you". A 36 ans, elle termine sa tournée européenne par ce concert en Franche-Comté. Elle est passée avant en Suisse, en Italie ou encore en Europe de l'Est, sur des grandes scènes. "J'ai donné quelques concerts où , je crois oui, récemment en République Tchèque, j'ai joué devant 40 ou 50 000 personnes et c'était intéressant", explique la chanteuse.

J'essaie de jouer chaque soir de la même manière"

"J'ai ce sentiment d'être à l'aise sur scène, peu importe combien de personnes sont devant moi. J'essaie de jouer chaque soir de la même manière... que ce soit devant 500, 5 000 ou 50 000 fans. En fait, c'est comme une énorme foule. J'ai l'impression que je ne peux pas les toucher. Tu te demandes même s'ils t'entendent tout au fond. Quand tu es sur scène, tu peux voir tout le monde mais bon, je mesure 1,60 m, je suis plutôt petite, alors si j'étais avec eux derrière, je ne verrais rien. Je dirais simplement : "Ouais c'est bien".

Alors à Métabief, ce sera un concert en petit comité pour LP dans ce festival qui a rassemblé 24.000 festivaliers l'an dernier.

Morgane Schertzinger a rencontré LP à la veille de son concert et lui a posé quelques questions sur la Franche-Comté et la vie en tournée. La chanteuse apprécie beaucoup les paysages de la région. Elle devait d'ailleurs faire un tour de lac en vélo. En revanche, elle ne connait pas encore la cancoillotte, mais promet de goûter l'un des fromages emblématiques de la région.

Lost on you : la chanson qui a rendu LP célèbre :