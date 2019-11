La chanteuse Angèle à Argelès l'été prochain !

Argelès-sur-Mer, France

Comme chaque année, à Argelès-sur-mer, il y en aura pour tous les âges et toutes les oreilles. Les organisateurs du festival Les Déferlantes ont levé le voile ce lundi sur une partie de la programmation de l'été prochain.

Défileront sur la scène du château de Valmy : le 9 juillet Simple Minds, Jean-Louis Aubert et Ninho, avant Angèle et son frère Roméo Elvis le 10 juillet et Soprano le 11 juillet. Lomepal est lui programmé en ouverture le 8 juillet.

D'autres noms seront révélés dans les prochaines semaines. L'édition 2020 des Déferlantes aura lieu du 8 au 11 juillet au château de Valmy à Argelès.