La chanteuse azuréenne MOrisse vous offre ses chansons cadeaux pour Noël sur France Bleu Azur

Entrez dans l'univers de MOrisse

L'azuréenne MOrisse est surprenante elle vit entre les Alpes-Maritimes et le Québec, elle vit entre les pinceaux et les micros (elle est illustratrice et musicienne) et elle ouvre son journal de bord chargé de mélodies, de poèmes et d’images.

Découvrez sa chanson "Comme c'est beau" :

MOrisse déjà récompensée

Remarquée aux Rencontres d’Astaffort (le festival de la chanson crée par Francis Cabrel), finaliste du Prix Georges Moustaki 2019 ainsi que du Trophée Georges Brassens 2022.

La chanson de Noël par MOrisse

Avec son costume féérique, MOrisse vous offre son adaptation de la chanson de Barbara "Joyeux Noël". Une chanson pleine d’ironie et de malice de la part de la grande dame brune. Il est question dans ce texte d’une rencontre, d’un adultère, juste le temps d’un Noël.

