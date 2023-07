La chanteuse et comédienne Jane Birkin est morte à l'âge de 76 ans

Jane Birkin nous a quittés, a appris l'Agence Radio France ce dimanche. La chanteuse et comédienne à l'accent anglais inoubliable avait 76 ans. Fin mai, elle avait annoncé l'annulation de ses dates parisiennes en juin (Olympia et Cigale), tout comme sa présence lors des prochains festivals d'été, à cause de problèmes de santé.

Muse de Gainsbourg

Née en 1946 à Londres, en Angleterre, d'un père commandant dans la Royal Navy et d'une mère actrice, Judy Campbell, la jeune Jane Birkin se passionne très tôt pour la comédie. Jane Birkin entame sa carrière d'artiste devant les caméras, mais se tourne rapidement vers la chanson après une rencontre avec Serge Gainsbourg (1928-1991).

Elle fait la connaissance du chanteur français sur le tournage d'un film et devient alors sa muse. Elle enregistre avec lui le sulfureux "Je t'aime... moi non plus". Ce titre est rapidement propulsé au sommet du hit parade et marque ses débuts dans la musique. Pendant une dizaine d'années, les deux artistes forment alors un couple très médiatique. De cet amour, naitra Charlotte Gainsbourg. Figure ultra-féminine, Jane Birkin a aussi popularisé le style garçon manqué.