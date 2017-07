La chanteuse héraultaise Barbara Weldens meurt brutalement sur scène

La chanteuse héraultaise Barbara Weldens est décédée mercredi soir en plein concert à Gourdon (Lot), apparemment électrocutée.

La chanteuse héraultaise Barbara Weldens, âgée de 35 ans, est morte alors qu'elle donnait un concert mercredi soir dans l'église Notre-Dame des Cordeliers de Gourdon, en Quercy. Elle participait au festival Léo Ferré. Elle s'est effondrée sur scène alors qu'elle chantait.

Elle a fait un arrêt cardiaque et n'a pas pu être réanimée. La piste de l'électrocution par le micro-chant est privilégiée.

La gendarmerie de Gourdon a ouvert une enquête pour déterminer les causes précises de sa mort.

Fin 2016, Barbara Weldens avait remporté le premier prix au concours jeunes talents 2016 du Festival Jacques Brel, ainsi que le prix révélation scène de l’Académie Charles Cros.

Barbara Weldens avait participé au festival Bleu Hérault Live le 15 juin à l'Agora du Crès. Chanteuse et compositrice dans un répertoire de chanson réaliste, c'était une personnalité atypique, très inspirée, au look punk et dotée d'une énergie scénique à la Brel.