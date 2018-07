Yonne, France

On le sait, Christelle Loury a la bougeotte. Cela fait bien longtemps que l'Yonne ne suffit plus à celle qui a chanté un peu partout en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'elle a plusieurs fois tourné en Russie notamment. Mais aujourd'hui, elle s'attaque au plus gros événement du monde consacré au spectacle vivant : le festival d'Avignon, qui a démarré le 6 juillet, et s'achèvera le 24 juillet.

Une ambiance particulière

Christelle Loury se produit au total trois fois lors du festival, chaque mardi. Elle a donc commencé le 10, jouera ce mardi pour la seconde fois, et terminera le mardi 24, pour la clotûre du festival. C'est le théâtre La Condition des Soies qui l'accueille, une salle de 110 places. Elle présente son spectacle "Revivre l'émotion Piaf", consacré à la vie de la Môme.

Et ce que retient l'artiste, c'est que c'est quelque chose de participer au festival d'Avignon : "quand je suis arrivé, j'ai senti cette énergie, cette effervescence, les rues sont bondées de monde, explique-t-elle. Il y a les festivaliers, les gens qui vivent à Avignon toute l'année, des gens qui se produisent dans la rue, les gens qui tractent. Il y a vraiment une énergie folle !". Certes le festival fait la part belle au théâtre, mais selon Christelle Loury, il y a de plus en plus de place faite aux spectacles musicaux : "des concerts purs il y en a peu, mais des spectacles qui mixent théâtre et musique, ça il y en a de plus en plus. Et ce spectacle là que j'ai créé il a six ans rentrait bien dans ce cadre".

Salle comble pour la première

Et le succès qui accompagne Christelle Loury n'est pas resté aux portes des remparts de la cité des Papes. "Dès la première, nous avons salle comble, sourit la chanteuse. La directrice du théâtre n'y croyait pas du tout, donc c'est super. Et là normalement on devrait faire le plein aussi, donc c'est vraiment cool".

Au total, c'est 16 compagnies de la région Bourgogne-Franche-Comté qui sont présentes tout au long du festival d'Avignon, qui s'achèvera donc le 24 juillet.