La chanteuse Jeanne Mas rend visite à Etienne, jeune taureau sauvé de l'abattoir

Larges lunettes de soleil et bottes de villes : Jeanne Mas, chanteuse star des années 80 et interprète du tube "En rouge et noir", rencontre pour la première fois Etienne ce mardi 21 juin 2022. En août, Ils et placé en pension à Saint-Victor-L'Abbaye (Normandie), près de Rouen, par la Fondation Brigitte Bardot.

Quand Jeanne Mas, sa marraine, tente de s'approcher... Le taurillon s'éloigne, mais la regarde fixement. "C'est dingue je suis sûre qu'il y a une communion, qu'il a compris quelque chose", s'enthousiasme la chanteuse. "J'espère ne pas l'effrayer."

"Ça donne un sens à ma vie"

Jeanne Mas, végétarienne depuis ses seize ans, est très investie dans la cause animale. Avant de connaître Etienne, elle avait déjà prévu de récolter de l'argent lors de son concert aux Folies Bergères, à Paris, pour la fondation. "J'ai mis mes bijoux et des anciennes photos des années 80 à la vente... J'en avais des tonnes, explique-t-elle. Et quand la fondation m'a raconté l'histoire d'Etienne et m'a annoncé que cet argent allait l'aider à s'alimenter, j'en ai pleuré." Grâce aux fans, elle a pu faire un don de 2 000 euros.

Jeanne Mas et Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. © Radio France - Juliette Bourgault

"Ca leur fait plaisir et en plus ça peut sauver la vie des animaux. Leur existence est aussi importante que la mienne ! Les aider, ça donne un sens à ma vie", s'exclame la célébrité. Pour Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, les gestes comme celui de Jeanne Mas sont très importants pour sensibiliser la population à la souffrance animale : "Ca montre que chacun des animaux sont des individus, ont leur histoire. Celle d'Etienne peut être symbolique, elle prouve qu'un animal voué à l'abattoir peut avoir une toute autre vie."

Le "miracle" d'Etienne

En tout, la Fondation Brigitte Bardot a placé 7 000 animaux de fermes dans une trentaine d'exploitations partenaires, pour qu'ils finissent paisiblement leur vie. C'est eux qui ont récupéré Etienne après sa fuite de l'abattoir. Damien faisait partie des responsables sauvetage de cette mission, à Feurs (Auvergne-Rhône-Alpes) : "C'est exceptionnel de le voir ici."

En effet, le taurillon a eu beaucoup de chance. "C'est vraiment un miracle. D'abord, il s'est échappé lors du déchargement à l'abattoir parce que le portique était resté ouvert, raconte-t-il. Il a aussi eu la chance de ne pas être abattu par les forces de l'ordre parce que les pompiers sont arrivés en premier. Et enfin l'anesthésie rend impropre sa viande pendant 35 jours, ça a laissé le temps aux personnes émues par l'histoire de lancer une cagnotte en ligne." Ils ont récupéré plus de 1 000 euros et ont pu racheter le jeune Etienne.

Quant à Jeanne Mas, elle compte bien continuer à récolter des fonds en vendant ses vieux vinyles et toujours plus de photos à son prochain concert, le 24 septembre 2022.