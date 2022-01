La chanteuse Juliette Armanet sur la scène du festival Les 3 Eléphants à Laval le 20 mai

C'est l'un des tubes de ce début d'année 2022, Les derniers jours du disco.

Juliette Armanet sera en Mayenne en mai prochain pour le chanter devant le public du festival Les 3 Eléphants qui célèbrera son 25ème anniversaire. Elle offrira au public mayennais évidemment d'autres titres de son répertoire dont ceux tirés de son dernier album Brûler le feu.

Le festival Les 3 Eléphants se déroulera du 18 au 22 mai, un évènement musical à suivre sur France Bleu Mayenne.

Les 3 Eléphants est un festival de musiques actuelles et d’arts de la rue créé en 1998 à Lassay-Les-Châteaux. Depuis 2010, il a investi le centre-ville de Laval et se déroule chaque année au mois de mai. Reconnu pour la qualité et l’éclectisme de sa programmation, le festival a accueilli 36.000 spectateurs lors de sa dernière « vraie » édition en 2019, la dernière année sans pandémie de coronavirus.