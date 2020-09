La chanteuse Juliette Gréco est morte à l'âge de 93 ans

L'icône de la chanson française Juliette Gréco, célèbre aussi pour son interprétation de Belphégor à la télévision, est décédée mercredi à l'âge de 93 ans, a annoncé sa famille. "Juliette Gréco s'est éteinte ce mercredi 23 septembre 2020 entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle. Sa vie fut hors du commun", a indiqué la famille dans un texte transmis à l'Agence France Presse. "Elle faisait encore rayonner la chanson française à 89 ans", ont ajouté ses proches. Elle fut victime d'un accident vasculaire cérébral en 2016, année où elle avait également perdu sa fille unique Laurence-Marie.

"Cela me manque terriblement. Ma raison de vivre, c'est chanter ! Chanter, c'est la totale, il y a le corps, l'instinct, la tête", déclarait la chanteuse encore tout récemment lors d'un entretien publié en juillet dans l'hebdomadaire Télérama.

Une adolescence marquée par la guerre

"C'est une très grande dame qui s'en va", a réagi Alexandre Baud, producteur de sa dernière tournée. "Juliette était fatiguée depuis quelques temps mais elle avait conservé son esprit extrêmement vif comme en témoigne sa débridée interview avec Télérama". Sa dernière tournée, une tournée d'adieux s'appelait Merci ! C'était en 2015, Juliette Gréco avait alors 88 ans, point d'orgue d'une carrière débutée en 1949.

Juliette Gréco est née le 7 février 1927 à Montpellier d'un père policier d'origine corse, Gérard Gréco, et d'une mère bordelaise d'origine, Juliette Lafeychine. A l'âge de douze ans, quand la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939. Sa mère engagée dans la Résistance fut arrêtée en 1943 à Périgueux, puis sera est déportée au camp de Ravensbrück. Juliette Greco échappe à la déportation à l'âge de seize ans mais envoyée en prison à Fresnes.

Une carrière qui débute en 1949

C'est au sortir de la guerre, en 1949, que Juliette Greco se produit sur la scène du cabaret "Le bœuf sur le toit", où elle chante des textes de Boris Vian, Jean-Paul Sartre ou Jacques Prévert. Elle rencontre aussi un certain Miles Davis. En 1953, la chanteuse au regard noir profond épouse le comédien Philippe Lemaire dont elle divorce en 1956, deux ans après la naissance de leur fille Laurence-Marie. En 1954, c'est l'année de son premier passage remarqué à l'Olympia à Paris.

Un fantôme qui hante le Louvre

Juliette Gréco fut aussi une silhouette, un fantôme qui donna quelques sueurs froides à des téléspectateurs en 1965. Dans le rôle de Belphégor, elle campe un fantôme qui erre la nuit dans département d'égyptologie du musée du Louvre à Paris. Cette série fut réalisée par Claude Barma et adaptée d'un roman d'un roman d'André Bernède. Après cette série, en 1966, elle épouse Michel Piccoli. Ils se séparent en 1977. En 1988, elle épouse Gérard Jouannest, l'ancien pianiste et ami de Jacques Brel, qui l'accompagne aussi sur scène.

"J'ai rencontré les gens les plus 'émerveillants' qui soit" - Juliette Greco

Une femme moderne

Raymond Queneau et Jean-Paul Sartre signent ses premiers succès de chanteuse, "Si tu t'imagines..." et "La Rue des Blancs-Manteaux". Juliette Greco élargit au fil du temps son répertoire avec Prévert, Desnos, Vian, Cosma, Aznavour. Elle interprète dans les années 60 les plus grands auteurs d'alors, Gainsbourg, Béart, Ferré, Brel, Brassens. "J'ai rencontré les gens les plus 'émerveillants' qui soit", reconnaît-elle.

Gréco est l'archétype de la femme moderne : "J'étais très en avance sur mon temps, j'ai été d'ailleurs un objet de scandale absolu, je ne cherche jamais ce genre de chose, je suis comme ça, je n'y peux rien". Comédienne de vocation, elle a joué dans Bonjour tristesse en 1958 une adaptation du roman de Sagan tournée par Otto Preminger, lors de sa liaison avec le producteur américain Darryl Zanuck.

"J'étais très en avance sur mon temps, j'ai été d'ailleurs un objet de scandale absolu" - Juliette Greco

Juliette Gréco a survécu au temps et aux modes. De jeunes chanteurs lui ont écrit des chansons dans ses derniers albums : Olivia Ruiz, Benjamin Biolay, Abd Al Malik ou Miossec, lequel avait écrit sa toute dernière chanson, "Merci", présentée à l'automne 2015. Et leurs mots qu'elle prononçait avec gourmandise étaient pour elle "une nourriture absolue". "Ce sont les mots qui dictent le geste, jusqu'au bout des doigts", disait celle qui avait lancé au printemps 2015 une grande tournée d'adieux, pendant laquelle elle avait fêté ses 89 ans sur la scène du Théâtre de la Ville, là même où elle avait créé en 1968 son plus grand succès, l'espiègle "Déshabillez-moi".

Quelques réactions

Parmi les réactions à l'annonce de sa disparition mercredi soir, l'animateur de télévision Jean-Pierre Foucault se souvient d'une rencontre entre Greco et Paul McCartney, "ils sont restés une heure à parler". L'animateur Stéphane Bern retient d'elle "une femme libre" quant à Anne Hidalgo, maire de Paris, elle se souvient de "sa voix si reconnaissable [qui] nous manquera énormément".