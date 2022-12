La chanteuse Pomme annonce une date de concert supplémentaire à Lille

Le "Consolation Tour", prévu en 2023, n'avait plus une seule place de libre. Alors, à quelques jours de Noël, la chanteuse Pomme a décidé de rajouter plusieurs dates de concert, notamment une, à Lille. Ce sera au théâtre Sébastopol le 17 octobre 2023. La billetterie est déjà ouverte, et les tickets coûtent entre 32 et 45 euros.

Ce sera donc la deuxième date dans la région puisqu'un concert était déjà prévu à Lille, à l’Aéronef, en mars prochain.

Parmi les autres dates ajoutées, une se fera à Bruxelles au Forest National, une à Toulouse, une à Nantes, Rennes, Paris, Montpellier et Bordeaux.

A 26 ans, la chanteuse fait partie des plus jeunes artistes françaises à connaître un tel succès. En 2021, elle avait reçu le titre d'artiste féminine de l'année, succédant ainsi à Clara Luciani, Vanessa Paradis ou encore Françoise Hardy.