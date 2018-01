On l'avait découverte finaliste dans l'émission The Voice, la jeune chanteuse rouennaise Lucie veut maintenant défendre la France à l'Eurovision !

Rouen, France

Nouveauté cette année, l'artiste qui défendra la France à l'Eurovision, le 12 mai prochain à Lisbonne au Portugal, est désormais désigné lors d'un concours.

En lice, la chanteuse rouennaise, révélée dans l'émission The Voice, Lucie. A 19 ans, la jeune femme poursuit son rêve : réussir dans le milieu musical. Elle a signé avec le label Polydor et prépare un album. Le premier titre sort ce samedi "My world". C'est justement avec cette chanson, pop-électro, que Lucie compte décrocher son ticket pour l'Eurovision.

Ce serait un honneur de savoir qu'on me choisit avec mon titre et qu'on me fait confiance pour représenter les couleurs de mon pays sur une scène internationale", s'enthousiasme la jeune chanteuse.

Demi-finale ce samedi soir à 20h50, sur France 2. La finale aura lieu le 27 janvier, sur la même chaîne, et elle sera diffusée en direct.

Extrait du titre de Lucie "My World" à découvrir