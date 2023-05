La chanteuse Tina Turner, légende du rock, est morte à l'âge de 83 ans

Elle était la reine de la soul et du rock'n'roll : la chanteuse Tina Turner est morte ce mercredi à l'âge de 83 ans , selon un communiqué publié sur le compte Instagram officiel de la légende du rock. Elle est décédée en Suisse, où elle résidait. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner", indique le communiqué, ajoutant que la chanteuse américaine, naturalisée suisse, laissait "derrière elle sa plus grande œuvre : sa musique". Au cours de sa carrière entamée dans les années 1950, l'artiste à la crinière blonde et au sourire ravageur a su enflammer les foules grâce à son jeu de scène explosif.

ⓘ Publicité

La chanteuse originaire de Natbush dans le Tennessee a remporté au cours de sa carrière onze Grammy Awards (dont trois Grammys d'honneur). Celle que l'on surnommait la reine du rock n'roll a su surfer avec une aisance déconcertante dans de multiples registres musicaux. Elle a vendu plus de 200 millions d'albums. "Proud Mary", "The Best" ou encore "What's Love Got To Do With It" font partie de ses plus grands tubes, tout comme le titre "GoldenEye", générique du film de James Bond du même nom. Tina Turner avait aussi dénoncé les abus et violences dont elle fut victime lors de son mariage avec le guitariste Ike.

Tina Turner - The Best (Official Music Video)

Tina Turner - What's Love Got To Do With It (Official Music Video)

"La lionne est partie"

"La lionne est partie", a réagi mercredi sur franceinfo Philippe Manœuvre, journaliste spécialiste du rock. Elle faisait partie d'une "trilogie" avec "Aretha Franklin et Diana Ross". "C'était un ouragan", témoigne Philippe Manœuvre*. "Quand on allait voir un concert de Tina Turner, on était foudroyé par le talent, la grâce. Ce n'était pas une mécanique, ce n'était pas une poupée du show business."* Pour le spécialiste du rock, Tina Turner "a abattu les cloisons entre la musique noire, le rock et la soul". La chanteuse américaine Diana Ross s'est dit sur Twitter "choquée et attristée". "J'envoie mes condoléances à la famille et aux proches de Tina Turner", a-t-elle également déclaré.

Les dates clés de Tina Turner