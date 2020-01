La Chapelle de Le Corbusier à Ronchamp a besoin de travaux

Ronchamp, France

La Chapelle Notre-Dame du Haut, bijou architectural à Ronchamp construit par Le Corbusier a grand besoin d'être rénovée. Au fil des ans, la structure en béton a laissé apparaître des fissures. Cet édifice a une spécificité : plusieurs techniques ont été utilisées pour la construire entre 1953 et 1955. Il y a du ciment projeté sur des maçonneries, du ciment projeté sur des treillis métalliques et du béton coulé dans des coffrages. Mais chaque technique engendre des dégradations différentes. Avant de lancer la semaine prochaine les appels d’offres aux entreprises, il a donc fallu faire un diagnostic précis et déterminer des techniques d’intervention.

Connaître la vie des fissures

Depuis environ cinq ans, des expérimentations ont été testées sur des fissures. Des observations ont été menées pour voir comment ces réparations tiennent dans le temps. Le chantier va commencer par la façade sud. "On a affaire à un ciment projeté sur un treillis métallique, et cette paroi réagit beaucoup avec les écarts thermiques, explique Jean-Jacques Virot, le président de l’Association de l'Œuvre Notre-Dame du Haut. Il faut avoir la connaissance de la vie de ces fissures, comment elles s'ouvrent, comment elles se referment et en même temps assurer une étanchéité pour éviter à l'humidité de migrer. Cette humidité risquerait d'atteindre le tissu métallique, qui est porteur et qui tient la paroi."

La Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp en Haute-Saône © Maxppp - Nicolas Barreau

Faire de ces travaux un atout touristique

L'équipe qui s'occupe de la Chapelle de Ronchamp n'a pas l'intention de subir le chantier. Les visiteurs pourront accéder à l'édifice le temps des travaux. "On souhaite que les visiteurs vivent avec nous ce moment particulier pour le bâtiment, assure Morgane Blanc Boniou, la directrice de La Porterie. Nous mettons en place une programmation de visites et de médiation culturelle pour que les visiteurs comprennent, qu'ils fassent partie du projet avec nous. Ils pourront aussi visiter le chantier et rencontrer les compagnons qui vont intervenir sur le bâtiment pour pouvoir vraiment s'approprier ce moment de la vie du bâtiment."

C'est donc un véritable privilège puisque les réparations doivent tenir en moyenne 20 à 50 ans. Une telle opportunité ne va pas se représenter de si tôt. La Chapelle Notre-Dame du Haut reçoit entre 65.000 et 68.000 visiteurs chaque année.