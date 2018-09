À l'occasion des journées du patrimoine la Chapelle des Feuillants, à Poitiers, a ouvert ses portes au public pour la première fois. Elle a été rachetée en mai dernier par l’association Le chant des Feuillants qui souhaite la rénover et lance la souscription.

À Poitiers, la chapelle des Feuillants est pour la première fois ouverte au public, à l'occasion des journées du patrimoine 2018. En mai dernier, la chapelle est rachetée par Agnès Ramé "à un prix symbolique". Elle crée à cette occasion une association, le chant des Feuillants, qui a pour objectif de restaurer la chapelle et d'en faire un lieu de culture pour tous.

Une chapelle qui fête cette année ses 200 ans, et qui s'est détériorée avec le temps. Les travaux s'élèveront surement à plusieurs millions d'euros, "l’architecte a chiffré les travaux pour la coupole et le tambour, on en a déjà pour 492 000 euros" explique Engerrant Boissonnet, président de l'association. Alors pour financer les travaux, ils ont lancé une souscription à laquelle tout le monde peut participer, 200 000 euros ont déjà été récoltés.

D'ici trois ans, le chant des Feuillants veut faire de la chapelle un lieu culturel pour tous, avec la mise en place de conférences ludique, mais aussi de concerts expliqués, où pendant d'un musicien joue l'oeuvre de Mozart par exemple, un spécialiste la raconte au public.